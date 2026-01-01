Tangenziale è scattato ufficialmente l' aumento del pedaggio | segnalate code ai caselli
Da oggi, il pedaggio della tangenziale di Napoli è aumentato di cinque centesimi, confermando le preoccupazioni sollevate nelle scorse settimane. Sono stati segnalati rallentamenti e code ai caselli, situazione che potrebbe proseguire nei prossimi giorni. Si consiglia ai passanti di pianificare i propri spostamenti tenendo presente questa modifica, al fine di evitare disagi o ritardi.
