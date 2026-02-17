Napoli perde il Sannazaro simbolo della sua anima culturale

Il teatro Sannazaro di Napoli è stato colpito da un incendio questa mattina, causando la perdita di uno dei simboli più rappresentativi della cultura locale. Le fiamme sono divampate all’alba e hanno distrutto la cupola, danneggiando gravemente anche le parti interne dell’edificio. La causa dell’incendio non è ancora chiara, ma i vigili del fuoco sono intervenuti subito per tentare di spegnerlo. La struttura, situata in via Chiaia, era un punto di riferimento per artisti e spettatori da decenni.

NAPOLI, 17 FEBBRAIO – Un pezzo di storia culturale napoletana è stato divorato dalle fiamme. L'incendio che ha colpito all'alba il Teatro Sannazaro, in via Chiaia, ha distrutto la cupola e compromesso l'intera struttura, lasciando la città sgomenta. Le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco sono durate ore. Sessanta persone sono state evacuate, otto soccorse per intossicazione da fumo. La Procura ha aperto un'indagine per incendio colposo mentre le cause restano da chiarire. Sul luogo è arrivata Lara Sansone, direttrice artistica del teatro, visibilmente provata. Il sindaco Gaetano Manfredi ha promesso l'impegno per restituire il teatro alla città.