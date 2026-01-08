Pomeriggio di musica e parole nuovo appuntamento con il teatro per bambini | in scena Lullaby di Valentino Dragano

Domenica 18 gennaio alle ore 16, al Teatro Piccolo di Forlì, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna

Domenica 18 gennaio, alle ore 16, per la rassegna "Favole" al Teatro Piccolo di Forlì, Valentino Dragano della compagnia Kosmocomico Teatro presenterà “Lullaby (Ninna nanna)”, uno spettacolo di teatro di figura con musiche e canzoni eseguite dal vivo.Quella portata in scena è la storia di un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

