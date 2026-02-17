Napoli la storia del Teatro Sannazaro | dal 1847 la ' Bomboniera di Via Chiaia'

Il Teatro Sannazaro di Napoli, noto come la 'Bomboniera di via Chiaia', ha subito un grave incendio che ha danneggiato la struttura, causando danni significativi alle sue sale storiche. La causa dell’incendio sembra essere un corto circuito che si è sviluppato nella zona del palco, coinvolgendo anche alcuni arredi d’epoca e le decorazioni originali. La tragedia ha colpito un simbolo della cultura napoletana, frequentato da oltre un secolo e mezzo da artisti e spettatori.

Napoli, 17 feb. - (Adnkronos) - Il cuore pulsante della cultura napoletana è stato ferito da un grave incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro, storica 'Bomboniera di via Chiaia'. Ma la storia di questo teatro è una testimonianza viva della tradizione, del talento e della passione scenica della città. Il Teatro Sannazaro fu inaugurato il 26 dicembre 1847, costruito sull'area dell'antico chiostro dei Padri Mercedari spagnoli, accanto alla Chiesa di Sant'Orsola in via Chiaia. Il progetto era di Fausto Niccolini, figlio dell'architetto Antonio, su commissione di Don Giulio Mastrilli, duca di Marigliano.