Napoli brutte notizie per il big | le novità sull’infortunio preoccupano

Il calciatore del Napoli, che si è infortunato durante l’allenamento di questa settimana, rischia di perdere le prossime partite di campionato. La causa è un problema muscolare che ha richiesto esami approfonditi e ha già messo in allerta i medici della squadra. Nel frattempo, il tecnico azzurro sta valutando le alternative in attacco, mentre i tifosi aspettano notizie più precise sul suo recupero.

Contro la Roma, tutto sommato, è arrivata una buona partita da parte degli azzurri, sottolineata soprattutto dalla grande capacità di rimontare il doppio svantaggio targato Malen. Ciò non toglie, che anche contro i giallorossi, è arrivato l'ennesimo infortunio di una stagione che rimarrà, purtroppo, ben impressa nei ricordi dei tifosi azzurri. Stiamo parlando naturalmente di Amir Rrahmani, con un infortunio che sembra più grave del previsto. Dal Kosovo sono preoccupati: solo gli esami forniranno la reale entità. Il tutto è accaduto intorno 68? quando Wesley si è involato in solitaria verso la porta del Napoli, inseguito dal numero 13 azzurro. Napoli, altro infortunio muscolare per Rrahmani. Conte: Ormai uno in più o in meno...Brutte notizie per il Napoli nel corso della sfida contro la Roma. Al 70' Amir Rrahmani è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio.