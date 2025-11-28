Infortunio Pulisic brutte notizie per Allegri | il tecnico ha preso una decisione importante sull’americano Le ultimissime
Infortunio Pulisic: il Milan perde il suo uomo più decisivo in vista della doppia sfida con la Lazio. Allegri preferisce non prendersi dei rischi inutili Le preoccupazioni della vigilia si sono purtroppo trasformate in realtà: l’infortunio di Pulisic costringerà il Milan a fare a meno del suo esterno più incisivo nella sfida di domani sera . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
"#PulisicInfortunio" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Appena il tempo di decidere il derby dopo l'infortunio e Pulisic si è fermato ancora... Stavolta però si tratta di un problema ben più lieve, un affaticamento muscolare - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Pulisic, certa l’assenza contro la Lazio: quando rientra - Un altro stop per Pulisic: confermata l'assenza per la partita di domani contro la Lazio. milanlive.it scrive
FLASH | Milan, infortunio Pulisic: c’è il verdetto per la 13^ giornata! - Brutte notizie riguardo l'infortunio di Pulisic in vista della sfida della 13^ giornata contro la Lazio. Scrive fantamaster.it
Milan, ancora brutte notizie per Allegri: allarme in casa rossonera - Lo statunitense salterà la Lazio, questi i tempi di recupero ... Da spaziomilan.it