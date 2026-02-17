Morto Jesse Jackson

Jesse Jackson è morto martedì, a causa di una lunga malattia che aveva indebolito le sue forze negli ultimi mesi. La notizia ha sconvolto il mondo dei diritti civili, dato che Jackson aveva dedicato la sua vita a combattere per l’uguaglianza e la giustizia. Aveva partecipato a numerose proteste e organizzato campagne per i diritti degli afroamericani, diventando un simbolo della lotta sociale negli Stati Uniti.

Il reverendo e collega di Martin Luther King aveva 84 anni: si candidò due volte alla Casa Bianca l reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto martedì all'età di 84 anni. L'uomo combatteva da diverso tempo con una malattia neurodegenerativa. A darne notizia è stata la sua famiglia, come riporta Nbc News. «Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo», ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota.