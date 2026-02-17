Montesanto il Carnevale che soffia Controvento

Il Carnevale di Montesanto, noto come “Controvento”, prende forma grazie all’energia dei volontari che lavorano senza sosta. Oggi, alle 14, il Parco Ventaglieri di Napoli si trasformerà nel palcoscenico principale di questa grande festa, coinvolgendo bambini e adulti in attività di strada e sfilate colorate.

Manca ormai pochissimo: oggi, martedì grasso, alle ore 14, il Parco Ventaglieri di Napoli diventerà il cuore pulsante del XXI Carnevale Sociale di Montesanto. Un appuntamento atteso, costruito con pazienza nelle settimane precedenti, che quest’anno porta il titolo: “Controvento – Verso porti di libertà”. È il percorso condiviso di un quartiere capace di ritrovarsi attorno alla creatività e alla partecipazione. Laboratori, incontri e momenti di confronto hanno trasformato idee semplici in carri, costumi e simboli colorati: segni tangibili di una comunità che sceglie di mettersi in movimento. La partenza dal Parco assume un valore quasi simbolico, come lasciare la propria casa per intraprendere un viaggio collettivo.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

