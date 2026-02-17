Mo | 1 bambino palestinese morto e 2 feriti in esplosione in Cisgiordania
Un bambino palestinese è morto e altri due sono rimasti feriti dopo un’esplosione avvenuta nella valle del Giordano, vicino a un poligono di tiro militare. La causa sembra essere legata a ordigni inesplosi lasciati dalle forze israeliane di fronte a un’area frequentata da bambini del villaggio. Le autorità locali hanno confermato che l’incidente si è verificato durante una normale giornata di gioco dei bambini.
Ramallah, 17 feb. (Adnkronos) - Un bambino palestinese è rimasto ucciso e altri due feriti nello scoppio, apparentemente causato da ordigni inesplosi delle Idf, avvenuto nei pressi di un poligono di tiro militare nella valle del Giordano. Le forze israeliane sono state inviate sul posto. Secondo le prime informazioni, i bambini erano entrati in una zona di tiro dell'esercito e stavano giocando con l'ordigno quando questo è esploso.
Mo: Idf, 'ucciso palestinese che lanciava pietre contro l'esercito in Cisgiordania'Nella notte, le forze dell'Idf hanno sparato e ucciso un palestinese che aveva lanciato pietre contro l’esercito nei pressi di Al-Lubban ash-Sharqiya, in Cisgiordania.
Riyad Mansour, l'ambasciatore palestinese scoppia in lacrime all'Onu: «1.300 bambini uccisi e 4.000 feriti nella Striscia di Gaza» VIDEOL'ambasciatore palestinese all'Onu, Riyad Mansour, è scoppiato in lacrime parlando alle Nazioni Unite dei 1.300 bambini uccisi e dei 4.000 feriti da quando Israele ha posto fine all'ultimo cessate il ... ilgazzettino.it
Due bambini sono stati uccisi domenica dopo che le forze di sicurezza dell'Autorità Nazionale Palestinese hanno aperto il fuoco su un veicolo che trasportava loro e il loro padre, Samer Samara, a Tamoun, nel governatorato di Tubas, in Cisgiordania occupata x.com
Questa storia l’ho letta mentre ero disteso nel mio letto, sentendo il tepore di un sole invernale che inizia lentamente a scaldare i tetti che vedo dalla comodità di un appartamento nella parte fortunata del mondo. È la storia di un bambino malato di cinque anni, facebook