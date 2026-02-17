Mo | 1 bambino palestinese morto e 2 feriti in esplosione in Cisgiordania

Un bambino palestinese è morto e altri due sono rimasti feriti dopo un’esplosione avvenuta nella valle del Giordano, vicino a un poligono di tiro militare. La causa sembra essere legata a ordigni inesplosi lasciati dalle forze israeliane di fronte a un’area frequentata da bambini del villaggio. Le autorità locali hanno confermato che l’incidente si è verificato durante una normale giornata di gioco dei bambini.

Ramallah, 17 feb. (Adnkronos) - Un bambino palestinese è rimasto ucciso e altri due feriti nello scoppio, apparentemente causato da ordigni inesplosi delle Idf, avvenuto nei pressi di un poligono di tiro militare nella valle del Giordano. Le forze israeliane sono state inviate sul posto. Secondo le prime informazioni, i bambini erano entrati in una zona di tiro dell'esercito e stavano giocando con l'ordigno quando questo è esploso.

Mo: Idf, 'ucciso palestinese che lanciava pietre contro l'esercito in Cisgiordania'Nella notte, le forze dell'Idf hanno sparato e ucciso un palestinese che aveva lanciato pietre contro l’esercito nei pressi di Al-Lubban ash-Sharqiya, in Cisgiordania.

