Il generale Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione carabinieri Sicilia, ha visitato ieri le caserme di Misilmeri e Belmonte Mezzagno, a causa delle crescenti attività criminali tra le due comunità. Durante la visita, il generale ha osservato da vicino le operazioni quotidiane delle forze di sicurezza e ha sottolineato che le mafie continuano a rappresentare una minaccia concreta. Un esempio concreto è l’aumento di sequestri di droga nelle zone periferiche di Palermo, che richiede uno sforzo continuo da parte delle forze dell’ordine.

L'alto ufficiale ha visitato le due stazioni ringraziando i militari per il lavoro svolto sul territorio e la "generosità d'animo che hanno dimostrato nell'affrontare i rischi derivanti dal servizio svolto" Il comandante della Legione carabinieri Sicilia, il generale di divisione Ubaldo Del. Monaco, ha fatto visita ieri mattina alla Compagnia di Misilmeri e alla stazione di Belmonte Mezzagno, due realtà della provincia che si collocano a ridosso dell'area urbana palermitana, particolarmente impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata e comune. Accolto dal comandante della Compagnia, capitano Alessandro Baule, dai militari in servizio e da una rappresentanza dell'Associazione nazionale carabinieri, l'alto ufficiale ha sottolineato l'importanza cruciale della presenza dell'Arma dei carabinieri quale unico presidio di legalità su un territorio, ancora oggi, connotato dalla sussistenza di una compagine mafiosa particolarmente pervasiva.

Il generale Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione carabinieri Sicilia, ha fatto visita alle caserme di Partinico e Montelepre.

Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato questa mattina il comando provinciale di Agrigento per un momento di incontro e scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie, consolidando i rapporti tra le istituzioni e rafforzando l’impegno a tutela della comunità.

