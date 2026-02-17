Milano | sparatoria Rogoredo difesa vittima ' siamo fiduciosi molti dovranno scusarsi'

Una sparatoria a Rogoredo ha coinvolto una vittima, e la difesa si mostra sicura che molti si troveranno a dover spiegare le proprie azioni davanti ai giudici. La polizia ha già identificato alcuni sospetti, e gli investigatori stanno raccogliendo prove per chiarire cosa sia successo realmente. La famiglia Mansouri si aspetta giustizia e un passo avanti nelle indagini.

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Come diciamo dall'inizio molte persone, alla fine di questa vicenda, dovranno chiedere scusa alla famiglia Mansouri. Molte, molte persone dovranno scusarsi anche tra i giornalisti e opinionisti. Noi attendiamo fiduciosi". Lo afferma all'Adnkronos Debora Piazza, l'avvocata che rappresenta la famiglia di Abdherraim Mansouri, 28 anni, ucciso da un altro poliziotto lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio a Rogoredo, alle porte di Milano. Parole pronunciate dopo aver appreso che oltre al poliziotto già indagato per l'omicidio volontario, altri quattro agenti sono ora indagati dalla Procura di Milano per favoreggiamento e omissione di soccorso.