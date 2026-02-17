Milano-Norwid Cz?stochowa | Piazza definisce la sfida vitale
Milano-Norwid Cz?stochowa, una partita decisiva per il passaggio alle semifinali, si gioca domani sera alle 20:30 all’Allianz Cloud. Allianz Milano torna in campo europeo dopo mesi di attesa, consapevole che questa sfida potrebbe segnare il futuro della stagione. La squadra si prepara con intensità, sapendo che una vittoria potrebbe cambiare tutto.
Domani sera, alle 20:30, Allianz Milano torna a calcare il palcoscenico europeo all’Allianz Cloud per una sfida di grande rilievo: i quarti di finale della Volleyball Challenge Cup vedono la formazione milanese affrontare il Norwid Czestochowa. La serie resta aperta, ma la squadra di casa può chiudere la pratica con due successi, evitando di ricorrere al golden set, che verrebbe attivato solo in caso di vittoria polacca per 3-0 o 3-1. Il vincitore approderà in semifinale contro la selezione tra SCM Zalau e Altekma Izmir, match che si gioca anch’esso domani sera. La partita di andata, disputata in Polonia, si è chiusa con un netto 3-0 in favore di Milano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
