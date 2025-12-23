Il boss del Liverpool Slot definisce sconsiderata la sfida di Van de Ven contro Alexander Isak

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha commentato la sfida tra Micky van de Ven e Alexander Isak, definendola “sconsiderata”. La partita ha suscitato discussioni sulla severità dell’intervento e sul possibile recupero dell’attaccante svedese, che si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo un contrasto avvenuto durante la partita. La prognosi di Slot suggerisce ottimismo riguardo a un ritorno anticipato di Isak, ma il caso rimane al centro dell’attenzione nel panorama sportivo

2025-12-23 11:55:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Arne Slot è ottimista sul fatto che Alexander Isak possa tornare prima della fine della stagione dopo aver subito un intervento chirurgico per una gamba rotta a seguito di un contrasto di Micky van de Ven del Tottenham che l'allenatore del Liverpool ha descritto come "sconsiderato". Isak, arrivato al Liverpool dal Newcastle con un contratto record per il club da 125 milioni di sterline a settembre, si è infortunato nell'atto di segnare il primo gol al Tottenham Hotspur Stadium sabato, Van de Ven è scivolato dentro dopo che lo svedese aveva passato la palla alle spalle di Guglielmo Vicario.

