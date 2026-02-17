Milano Cortina le gare di oggi | orari e dove vedere gli azzurri
Oggi a Milano, le competizioni di Milano Cortina si aprono con la combinata nordica, seguita dall’hockey su ghiaccio e dal biathlon con la staffetta maschile 4×7,5 km. La giornata si svolge nel cuore delle montagne, con gli atleti italiani pronti a scendere in pista per conquistare una medaglia. Le gare si tengono in diverse location, tra cui il centro di Milano e le piste di Cortina d’Ampezzo, offrendo uno spettacolo per gli appassionati.
Si comincia con la combinata nordica, poi hockey e biathlon con staffetta maschile 4×7,5 chilometri Undicesimo giorno di gare a Milano. Undicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, gli atleti azzurri tornano in pista per ricominciare la caccia alle medaglie alle Olimpiadi invernali. Dal curling femminile (con la sfida al Giappone) al pattinaggio di velocità con l'inseguimento a squadre maschile, ecco il programma di giornata, gli orari e dove vedere gli italiani in gara. 10 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin) 14:05 Curling: Round robin donne, Italia – Giappone (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani) 14:30 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, semifinali (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti) 15:24 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, finali D-C (ev.
