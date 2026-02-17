Milano-Cortina Giacomel e Ghiotto | l' ultima occasione dei due grandi delusi

Giacomel e Ghiotto sono tornati in pista a Milano-Cortina dopo molte delusioni, spinti dalla voglia di dimostrare il loro valore. La gara ha visto i due atleti impegnati in discipline diverse, ma entrambi con l’obiettivo di riscattarsi. Con gli sci e i pattini tra le mani, cercano di lasciarsi alle spalle le sconfitte recenti e di conquistare un risultato importante. La loro presenza al via rappresenta l’ultima chance per risollevare le sorti di una stagione difficile.

Tornano sulla neve e sul ghiaccio due "ragazzi d'oro" che l'oro, finora, lo hanno visto solo al collo degli altri. Davide Ghiotto e Tommaso Giacomel oggi si incrociano in un contrappasso bellissimo e necessario: dopo essere crollati sotto il peso insostenibile delle aspettative individuali, cercano la redenzione nella dimensione della squadra. Può essere un passaggio psicologico fondamentale che peraltro Giacomel ha già dimostrato in apertura di questi Giochi, vincendo l'argento nella staffetta mista del biathlon. In team non si subisce la tensione paralizzante del singolo, quella che ti blocca le gambe sul ghiaccio o ti fa tremare il dito sul grilletto.