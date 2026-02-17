Milano-Cortina 2026 | Lusso e Potere un’Olimpiade a Due Velocità tra Vip e Investimenti Miliardari

Milano e Cortina stanno preparando le Olimpiadi invernali del 2026, ma il vero protagonista è il denaro. Le grandi spese e le scelte di lusso attraggono un pubblico di élite e investitori miliardari. A Cortina, si costruiscono nuove strutture e hotel di alta gamma, destinati a pochi privilegiati. Nel frattempo, i lavori pubblici portano avanti grandi investimenti, alimentando il dibattito sulla gestione delle risorse e sugli effetti a lungo termine.

Olimpiadi di Lusso: Cortina e il Veneto si Preparano ad Accogliere un'Élite Globale. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si prospettano come un evento a due velocità, dove un'offerta esclusiva e costosissima si affianca alla competizione sportiva. Famiglie reali, imprenditori di successo e personalità internazionali si preparano a vivere i Giochi con un livello di comfort e privilegio senza precedenti, tra elicotteri, chalet privati e cene in prestigiose ville venete. Un'Olimpiade a Due Velocità: La Logistica del Lusso. La gestione di questo segmento di clientela esclusivo è affidata a On Location, società specializzata nell'hospitality di grandi eventi. Milano-Cortina 2026, i costi sostenuti tra organizzazione e investimenti in opere pubbliche Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 comportano un investimento complessivo di circa 5,4 miliardi di euro, suddivisi tra costi di organizzazione e opere pubbliche.