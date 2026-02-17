Milano-Cortina 2026 | Biathlon Bob e Velocità una giornata di gare intense per le Olimpiadi invernali

Milano ha ospitato ieri le gare di biathlon e velocità, a causa delle condizioni meteo favorevoli che hanno permesso di disputare tutte le competizioni. La giornata si è rivelata piena di emozioni, con atleti che hanno dato il massimo su piste e tracciati nevosi. Le gare si sono svolte tra Cortina d’Ampezzo, Anterselva e Livigno, dove le temperature miti hanno facilitato le prove più impegnative.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Una Giornata di Sfide sul Ghiaccio e sulla Neve. Milano, Cortina d'Ampezzo, Anterselva e Livigno sono oggi il cuore pulsante delle Olimpiadi invernali del 2026. Atleti provenienti da tutto il mondo si sfidano in una giornata ricca di competizioni che spaziano dal biathlon al bob, dalla combinata nordica al pattinaggio di velocità, dallo sci acrobatico allo snowboard. In palio, non solo medaglie, ma anche la gloria e la possibilità di scrivere una pagina indelebile nella storia dello sport. Biathlon e Bob: Precisione e Coraggio sulle Piste. L'Anterselva Biathlon Arena è teatro della staffetta 4×7,5 km maschile.