milan futuro kirovski chiarisce le cessioni

Kirovski ha spiegato le motivazioni dietro le cessioni di alcuni giovani del Milan, chiarendo che la società punta a fare spazio per nuovi acquisti. La decisione si è resa necessaria anche per ridurre il monte ingaggi e dare più opportunità ai giocatori in crescita nel settore giovanile. Nei giorni scorsi, diversi giovani sono stati trasferiti in altre squadre, lasciando i tifosi con molte domande sui piani futuri del club.

Il progetto Milan Futuro continua a evolversi, e le recenti partenze di alcuni giovani talenti hanno suscitato curiosità tra i tifosi rossoneri. A fare chiarezza è arrivato Jovan Kirovski, direttore tecnico del Milan Futuro al suo secondo anno nel club, intervenuto nel programma L’Inferno del Lunedì su Milan TV. Il dirigente ha spiegato con trasparenza le motivazioni dietro le cessioni di Maximilian Ibrahimovic (figlio di Zlatan, passato all’Ajax), Matteo Dutu (approdato alla Dinamo Bucarest) e Diego Sia (trasferitosi al Mirandés), sottolineando una logica di crescita individuale e opportunità superiori rispetto all’attuale realtà del secondo team milanista Per quanto riguarda Maximilian Ibrahimovic, classe 2006 e reduce da un contratto professionistico firmato con il Milan nell’estate 2024, Kirovski ha evidenziato come il ragazzo necessitasse di un ambiente che gli garantisse minuti e responsabilità maggiori. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

