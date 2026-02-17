Il derby tra Milan e Como, previsto domani sera a San Siro, riporta in campo Allegri contro Fàbregas, dopo che all’andata il centrocampista spagnolo aveva messo in crisi i rossoneri. Quel match, giocato un mese fa, vide Fàbregas orchestrare molte azioni offensive che complicarono la vita ai padroni di casa, anche se alla fine il Milan vinse 3-1. Ora le due squadre si preparano a sfidarsi di nuovo, con la speranza di replicare o migliorare quanto visto in quell’occasione.

Domani sera, a 'San Siro', si disputerà Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A e 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, a poco più di un mese di distanza, si ritrovino contro il 'risultatista' Massimiliano Allegri contro il 'giochista' Cesc Fàbregas. Il 15 gennaio, in riva al Lario, il Como andò in vantaggio subito con un colpo di testa di Marc-Oliver Kempf. Poi, a cavallo tra il primo e il secondo tempo, pareggio del Milan con il calcio di rigore trasformato da Christopher Nkunku e vantaggio rossonero con Adrien Rabiot. Nel finale, secondo gol personale per il francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Como, è di nuovo Allegri contro Fàbregas: sarà la stessa musica dell’andata?

Allegri alla vigilia di Como Milan: «40 punti meritati sul campo. Non sarà Fabregas contro Allegri, sul campo avversario…». Cosa ha dettoAlla vigilia del match tra Como e Milan, l'allenatore Allegri ha commentato il momento della squadra e il percorso finora, sottolineando come i 40 punti meritati siano frutto del lavoro sul campo.

Fabregas contro Allegri: “Como-Milan? È la Champions contro …”Durante la conferenza stampa alla vigilia di Como-Milan, Fabregas ha commentato l’importanza della partita e il confronto con Allegri, sottolineando come questa sfida rappresenti un momento chiave per entrambe le squadre.

COMO-MILAN: CONFERENZA STAMPA ALLEGRI | PRESS CONFERENCE | LEAO STA BENE | FULLKRUG E PAVLOVIC OUT

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.