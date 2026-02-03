Corso di difesa personale a Cascina

Da pisatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Kosmos Club di Cascina torna il corso di difesa personale. Le lezioni riprendono con l’obiettivo di insegnare tecniche di reazione in caso di aggressione, ma anche di aumentare la consapevolezza e la serenità dei partecipanti. Le iscrizioni sono aperte e il percorso si rivolge a chi vuole sentirsi più sicuro.

Riparte al Kosmos Club il corso di difesa personale: più consapevolezza, più serenitàAl Kosmos Club di San Frediano a Settimo (Cascina) riprende il corso di difesa personale, un percorso pensato non solo per apprendere tecniche di reazione in caso di aggressione, ma soprattutto per sviluppare.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cascina Corso

Bagheria, al via nuovo corso di difesa personale femminile

Corso gratuito di difesa personale per donne promosso dalla consulta della cultura

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Tecniche, istinto e automatizzazione nella DIFESA PERSONALE

Video Tecniche, istinto e automatizzazione nella DIFESA PERSONALE

Ultime notizie su Cascina Corso

Argomenti discussi: Corso difesa personale per universitarie É boom di iscrizioni; Un corso di autodifesa, perché no?; Riprende il corso di difesa personale gratuito dell'Asd Karate Club Monferrato; Difesa personale, un corso per tutti a Darfo.

corso di difesa personaleLamezia, Soroptimist e Polizia insieme per Sicurezza Donna: il corso di difesa personale con istruttori delle Fiamme OroLamezia Terme - L’autodifesa non è solo una questione di forza fisica, ma un percorso di consapevolezza, autostima e libertà. Con questo spirito è stato organizzato il corso Sicurezza Donna: impara a ... lametino.it

corso di difesa personaleCorso di difesa personale per 30 studentesse del quinto anno delle scuole superiori lametineIl Soroptimist club di Lamezia Terme ha organizzato insieme alla Polizia di Stato un corso di difesa personale (MGA) per le studentesse dell’ultimo anno delle Scuole superiori di secondo grado Lamezia ... lameziainforma.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.