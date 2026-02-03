Corso di difesa personale a Cascina

Al Kosmos Club di Cascina torna il corso di difesa personale. Le lezioni riprendono con l’obiettivo di insegnare tecniche di reazione in caso di aggressione, ma anche di aumentare la consapevolezza e la serenità dei partecipanti. Le iscrizioni sono aperte e il percorso si rivolge a chi vuole sentirsi più sicuro.

