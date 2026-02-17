Melina una mela ballerina a Castelnuovo di Porto

Melina, una mela ballerina, ha attirato l'attenzione dei passanti a Castelnuovo di Porto domenica pomeriggio, quando si è mossa sul palco allestito nel centro storico. La rappresentazione, inserita nella rassegna teatrale

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 22 Febbraio ore 16.30 andrà in scena "Melina, una mela ballerina", da un racconto lungo di Maria Grazia Distefano, Scritto, diretto e interpretato da Giovanna Cappuccio e Daniela Distefano.Melina – La mela ballerina.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

