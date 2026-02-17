Melina una mela ballerina a Castelnuovo di Porto
Melina, una mela ballerina, ha attirato l'attenzione dei passanti a Castelnuovo di Porto domenica pomeriggio, quando si è mossa sul palco allestito nel centro storico. La rappresentazione, inserita nella rassegna teatrale
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 22 Febbraio ore 16.30 andrà in scena "Melina, una mela ballerina", da un racconto lungo di Maria Grazia Distefano, Scritto, diretto e interpretato da Giovanna Cappuccio e Daniela Distefano.Melina – La mela ballerina.🔗 Leggi su Romatoday.it
Declinazioni d’amore a Castelnuovo di Porto
Castelnuovo, nel mirino dei cybercriminali: scatta la 'truffa della ballerina'
Un messaggio di testo falso proveniente da un numero noto ha insospettito gli abitanti di Castelnuovo, scatenando la truffa della ballerina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Impasto della pizza. Mela. Zucchero di canna. In molti la stavano aspettando e finalmente è tornata La Melina è finalmente in pizzeria #melina #pizzeria #grandprix #dolce #gallarate #preparazione facebook