Castelnuovo nel mirino dei cybercriminali | scatta la ' truffa della ballerina'

Un messaggio di testo falso proveniente da un numero noto ha insospettito gli abitanti di Castelnuovo, scatenando la truffa della ballerina. L'SMS, che sembrava arrivare da un amico, conteneva richieste di denaro e informazioni personali, spingendo molte persone a cadere nel tranello. La frode si è diffusa rapidamente tra i residenti, alcuni dei quali hanno già denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine.

Tutto è iniziato con un SMS proveniente apparentemente dal numero di telefono di un contatto salvato in rubrica. Nel messaggio si chiedeva di votare la figlia per un concorso di danza online, invitando a cliccare su un link e inserire un codice ricevuto successivamente. Un'operazione che si è rivelata sufficiente ai cybercriminali per clonare la SIM della vittima e prendere il controllo del suo numero di telefono. Da quel momento i truffatori hanno iniziato a inviare messaggi a tutti i contatti presenti in rubrica, spacciandosi per il legittimo proprietario del telefono. Nei testi si parlava di una momentanea difficoltà economica dovuta a una distrazione, con la richiesta di piccole somme di denaro tramite bonifico, assicurando la restituzione entro la giornata.