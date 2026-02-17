Meghan Markle ha attirato l’attenzione quando ha dato ordini a Harry durante l’NBA All-Star Game, lasciando molti a parlare di una scena imbarazzante. In quel momento, il principe si è mostrato come se fosse sotto il suo controllo, mentre lei guidava la conversazione. Alcuni spettatori si sono divertiti a vedere Harry seguire le indicazioni di Meghan come se fosse una marionetta, suscitando commenti ironici sui social.

Meghan Markle è stata definita “imbarazzante” per aver comandato a bacchetta Harry durante l’NBA All-Star Game, mentre lui è stato preso in giro perché si comporta come una marionetta nelle mani di sua moglie. Meghan Markle, la scenetta imbarazzante. Meghan Markle ama stare s otto i riflettori. Lo ha dimostrato più volte, fin da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale. Infatti, una delle cose che non sopportava della vita a Palazzo era la gerarchia dinastica. Non riusciva a capire perché lei e suo marito dovessero sempre camminare un passo indietro a William e Kate Middleton e non è mai riuscita ad accettare il fatto di non essere l a primadonna di Corte, nonostante avesse sposato il nipote della Regina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle imbarazzante: comanda a bacchetta Harry e tutti lo prendo in giro

Meghan Markle si infuriata dopo aver scoperto che Harry riceverà un pagamento da un'azienda di investimenti, un dettaglio che ha scatenato tensioni tra loro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.