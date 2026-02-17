Mega yacht in ascesa il settore nautico torna a sorridere | Mercato sempre più orientato verso i grandi modelli

Il settore nautico italiano riprende fiato, perché il mercato dei mega yacht continua a espandersi. Dopo un periodo di rallentamento, le vendite di imbarcazioni di grandi dimensioni sono tornate a salire, attirando nuovi investitori e appassionati. Recenti statistiche mostrano che anche le barche fino a 24 metri stanno riscendendo in modo positivo, contribuendo a ridare ossigeno all’intera filiera.

Altra linea di sviluppo fondamentale per il polo nautico regionale è la costruzione di una rete sempre più stretta tra le imprese del settore Dopo una lieve contrazione, preceduta da anni di incrementi record, torna a sorridere il settore nautico italiano: mentre il segmento dei super yatch è continuato a crescere costantemente, gli ultimi dati segnalano infatti una ripresa anche per le imbarcazioni fino ai ventiquattro metri. A fare il punto della situazione e a indicare le coordinate della rotta da seguire per lo sviluppo di un polo nautico romagnolo in grado di competere a livello internazionale è Luca Colangelo, amministratore delegato della C&C Progetti di Forlimpopoli, prima azienda di progettazione esecutiva di arredamenti nautici in regione.