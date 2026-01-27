Weston McKennie mostra un crescente interesse per il rinnovo del contratto con la Juventus, grazie anche all’influenza positiva di Spalletti, che sta contribuendo a rafforzare il suo ruolo in squadra. La volontà del giocatore di proseguire l’avventura a Torino si sta consolidando, aprendo possibilità per future trattative. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle prossime decisioni del club e dell’atleta.

legato al futuro del texano. La vittoria schiacciante sul Napoli non ha solo consolidato la crescita tecnica della Juventus di Luciano Spalletti, ma ha accelerato decisioni cruciali ai vertici societari. La visita di John Elkann negli spogliatoi ha suggellato un legame con il tecnico ormai ai massimi storici, ma ha anche acceso i riflettori sulla gestione dei pilastri della rosa, tra cui anche Weston McKennie. La metamorfosi e l’aspetto rinnovo. Il centrocampista statunitense è oggi il simbolo del “calcio spaziale” di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

McKennie Juve, Weston sempre più orientato verso il rinnovo: Spalletti fa la differenza. Lo scenario

Approfondimenti su McKennie Juve

L’entusiasmo di Wes McKennie nel rinnovare il suo contratto con la Juventus è evidente, come sottolineato dal padre: «Non lo vedevo così felice da tempo».

Al momento, non ci sono avances nei negoziati tra McKennie e la Juventus per il rinnovo del contratto.

Ultime notizie su McKennie Juve

