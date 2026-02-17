Medici indagati Verlicchi La Pigna | Giustizia e sanità non si difendono con le piazze politiche

Medici indagati, Verlicchi (La Pigna) critica il flash mob organizzato nel piazzale dell’ospedale Santa Maria delle Croci, perché ritiene che la questione si risolva con la giustizia e non con manifestazioni di piazza. La protesta ha attirato molti sostenitori, tra cui alcuni pazienti e cittadini, che hanno espresso solidarietà ai medici coinvolti nelle indagini. Verlicchi invita invece a mantenere il rispetto delle norme e a evitare gesti che possano influenzare il percorso giudiziario.

E' quanto si legge in una nota a firma di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Città, Forese, Lidi. "In merito al flash mob organizzato nel piazzale dell’ospedale Santa Maria delle Croci a sostegno dei medici indagati, riteniamo necessario richiamare tutti a un principio di responsabilità istituzionale e di rispetto delle regole. In uno Stato di diritto, le indagini della magistratura devono poter proseguire senza pressioni, senza manifestazioni di piazza e senza tentativi, anche indiretti, di delegittimazione o, peggio, di influenza sull’operato della Procura. Le inchieste non si commentano né si contestano per strada: si rispettano, si attende l’esito e si lascia lavorare chi ha il compito di accertare i fatti".🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Alluvione a Traversara, Verlicchi (La Pigna): "La Procura smonta la balla del cambiamento climatico, le responsabilità sono del Pd" Palazzetto dello Sport, Verlicchi (La Pigna): "Nessuna trasparenza su costi e tempi del progetto"Il Palazzetto dello Sport di Verlicchi, a La Pigna, continua a suscitare polemiche per la mancanza di chiarezza sui costi e le tempistiche del progetto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Medici indagati, La Pigna interviene: Giustizia e sanità non si difendono con le piazzeIn merito al flash mob organizzato nel piazzale dell’ospedale Santa Maria delle Croci a sostegno dei medici indagati, riteniamo necessario richiamare tutti a un principio di responsabilità istituzion ... ravennawebtv.it Otto medici indagati per certificati falsi ai migranti, per la Procura ci sono motivi ideologiciSei donne e due uomini. Sono 8 i medici dell'ospedale di Ravenna indagati nell'inchiesta sui presunti certificati falsi per migranti. Lavorano tutti nel reparto Malattie Infettive. Secondo la Procura, ... rainews.it Certificati “anti-rimpatrio”: otto medici indagati a Ravenna, oltre metà degli stranieri non idonei ai Cpr facebook Ravenna, i medici indagati per i falsi certificati dei migranti. La difesa dei colleghi: «Solo giudizi clinici, la politica stia fuori» x.com