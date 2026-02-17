Medici indagati Verlicchi La Pigna | Giustizia e sanità non si difendono con le piazze politiche

Medici indagati, Verlicchi (La Pigna) critica il flash mob organizzato nel piazzale dell’ospedale Santa Maria delle Croci, perché ritiene che la questione si risolva con la giustizia e non con manifestazioni di piazza. La protesta ha attirato molti sostenitori, tra cui alcuni pazienti e cittadini, che hanno espresso solidarietà ai medici coinvolti nelle indagini. Verlicchi invita invece a mantenere il rispetto delle norme e a evitare gesti che possano influenzare il percorso giudiziario.

E' quanto si legge in una nota a firma di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Città, Forese, Lidi. "In merito al flash mob organizzato nel piazzale dell'ospedale Santa Maria delle Croci a sostegno dei medici indagati, riteniamo necessario richiamare tutti a un principio di responsabilità istituzionale e di rispetto delle regole. In uno Stato di diritto, le indagini della magistratura devono poter proseguire senza pressioni, senza manifestazioni di piazza e senza tentativi, anche indiretti, di delegittimazione o, peggio, di influenza sull'operato della Procura. Le inchieste non si commentano né si contestano per strada: si rispettano, si attende l'esito e si lascia lavorare chi ha il compito di accertare i fatti".

