L’Italia si mantiene al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato diverse medaglie nelle prime giornate di gara. La manifestazione, iniziata ufficialmente con la Cerimonia di apertura venerdì 6 febbraio, ha portato a casa già alcuni podi importanti, rafforzando la posizione degli azzurri tra le nazioni più medagliate. Le competizioni continuano fino a domenica 22 febbraio, con gli atleti impegnati in numerose discipline.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: l’Italia consolida il 2° posto!

LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 7 febbraio in DIRETTA: Italia prima nel medagliere! Fischnaller consolida il 3° posto, partita chiave nel curling#Olimpiadi-Milano-Cortina 2026 || Oggi le Olimpiadi invernali si svelano con entusiasmo.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 6ª Giornata: Italia da recordL’Italia conquista sei medaglie nella sesta giornata delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, raggiungendo il miglior risultato di sempre in questa fase, mentre l’allerta meteo prevista per il weekend mette in allarme atleti e organizzatori.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.