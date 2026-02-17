McKennie cambia ruolo in Galatasaray Juve | Spalletti spiazza tutti scelta praticamente fatta! Messaggio chiaro anche per il futuro
McKennie si sposta in attacco nel match contro il Galatasaray, causando sorpresa tra i tifosi della Juventus. Spalletti ha deciso di farlo giocare come prima punta, lasciando in panchina il belga, e questa scelta sembra ormai definitiva. La decisione arriva dopo settimane di allenamenti e test, e rappresenta una svolta nella strategia della squadra.
McKennie cambia ruolo: la mossa a sorpresa di Spalletti che lancia l’americano come prima punta contro il Galatasaray lasciando fuori il belga. Quando mancano poche ore al fischio d’inizio di una delle sfide più calde della stagione, Luciano Spalletti decide di ribaltare il tavolo e sorprendere tutti, addetti ai lavori e avversari compresi. Con il bomber titolare Jonathan David rimasto a Torino, il sostituto naturale non sarà Lois Openda, bensì l’incredibile jolly a stelle e strisce. Weston McKennie è stato scelto dal tecnico toscano per guidare l’attacco bianconero nella bolgia del RAMS Park di Istanbul, nel ruolo di prima punta atipica o “falso nove”, una posizione inedita ma che ha già avuto modo di ricoprire per spezzoni di partite in passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
McKennie Juve, Spalletti non vuole rinunciare al texano: partirà ancora dal primo minuto, confermato anche il ruolo. Tutti i dettagli
Koopmeiners Juve, Spalletti spiazza tutti: l’olandese è sempre titolare ma non più nella posizione di braccetto! Il nuovo ruoloLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
