Koopmeiners Juve, l’olandese è sempre titolare ma cambia ruolo con l’Udinese: Spalletti lo riporta in mediana dopo la parentesi in difesa, fiducia totale. Nel turbinio di rotazioni e cambi di formazione studiati da Luciano Spalletti per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’ Udinese, c’è una costante che non muta mai: la presenza di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, arrivato alla Juventus nell’estate del 2024 come fiore all’occhiello della campagna acquisti, si conferma un vero intoccabile della rosa bianconera. Anche in una serata in cui il tecnico ha deciso di far rifiatare diversi titolari in vista del campionato, l’ex atalantino figura regolarmente nell’undici di partenza, confermando uno status di leader tecnico assoluto che non conosce turnover. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, Spalletti spiazza tutti: l’olandese è sempre titolare ma non più nella posizione di braccetto! Il nuovo ruolo