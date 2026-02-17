Mazzocchi | Napoli vivo Con la Roma non è mancato nulla ora testa all’Atalanta

Mazzocchi afferma che il Napoli è ancora in forma, dopo aver affrontato la Roma senza problemi. La squadra ha mostrato determinazione e ha mantenuto il ritmo, anche grazie all’assenza di infortuni importanti. Ora, i giocatori si preparano per la prossima sfida contro l’Atalanta, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione.

Il Napoli non è mancato all'appuntamento con la Roma. Ne è convinto Pasquale Mazzocchi, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, per analizzare il 2-2 del Maradona. «Non penso sia mancato nulla – ha spiegato –. È stata una gara molto fisica, con tanti contrasti vinti da entrambe le parti. Loro hanno interpretato meglio alcune fasi, ma con tutte le difficoltà che stiamo affrontando abbiamo cercato con le unghie e con i denti almeno il pareggio. Quando affronti una squadra con una difesa solida è difficile far gol, ma il mister con le sostituzioni è stato bravo a trovare il pari».

