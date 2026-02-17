Massaggio facile – Corso pratico di benessere aperto a singoli e coppie

Sabato 21 febbraio a Pontedera, parte il corso Massaggio Facile, una lezione pratica rivolta a chi vuole imparare tecniche semplici di massaggio da usare in casa o con il partner. La sessione si rivolge sia a singoli che a coppie, offrendo un modo immediato per migliorare il benessere personale e condiviso. Durante l’incontro, i partecipanti riceveranno istruzioni chiare su come rilassare i muscoli e alleviare lo stress con pochi gesti.

A Pontedera sabato 21 febbraio prende il via Massaggio Facile, un corso pratico amatoriale dedicato a chi desidera imparare semplici tecniche di massaggio da utilizzare nella vita quotidiana, in famiglia o nella relazione di coppia.Il percorso è strutturato in tre incontri pratici e guidati.