Bergamo nell’area dell’ex Italcementi una piazza e marciapiedi alberati più larghi
A Bergamo, nell’area dell’ex Italcementi, si sta delineando un nuovo assetto urbano con una piazza e marciapiedi alberati più ampi. Il piano urbanistico prevede il prolungamento dei lavori lungo le vie Camozzi e Madonna della Neve, contribuendo a migliorare la vivibilità e l’estetica dell’area. I lavori sono in corso per creare uno spazio più funzionale e armonioso, rispettando i principi di sostenibilità e qualità urbana.
IL PIANO URBANISTICO. Prende forma il nuovo assetto: proseguono i lavori lungo le vie Camozzi e Madonna della Neve. Ci sarà anche una ciclabile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
