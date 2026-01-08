Bergamo nell’area dell’ex Italcementi una piazza e marciapiedi alberati più larghi

A Bergamo, nell’area dell’ex Italcementi, si sta delineando un nuovo assetto urbano con una piazza e marciapiedi alberati più ampi. Il piano urbanistico prevede il prolungamento dei lavori lungo le vie Camozzi e Madonna della Neve, contribuendo a migliorare la vivibilità e l’estetica dell’area. I lavori sono in corso per creare uno spazio più funzionale e armonioso, rispettando i principi di sostenibilità e qualità urbana.

