Amodeo Lega | Va fatta operazione verità sui conti del Comune di Termini Imerese
Amodeo della Lega richiede un'operazione verità sui conti del Comune di Termini Imerese, evidenziando come la Corte dei conti abbia riscontrato un disavanzo di oltre 10,7 milioni di euro e il mancato rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale nel triennio 2021-2023. Questa analisi è fondamentale per comprendere la reale situazione finanziaria dell’ente locale e avviare eventuali azioni correttive.
“Va fatta un’operazione verità sui conti del Comune di Termini Imerese. La Corte dei conti ha accertato che l’ente locale non rispetta i parametri di deficitarietà strutturale per l’intero triennio 2021–2023, con un disavanzo di amministrazione che supera i 10,7 milioni di euro. Tradotto in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Tre studenti di Montemaggiore Belsito premiati a Termini Imerese
Leggi anche: Serie B: Scalia Sciacca vince 3 a 1 in trasferta a Termini Imerese
Mps-Mediobanca, Borghi (Lega): "Operazione di sistema fatta molto bene che a qualcuno ha dato fastidio. Che indaghino pure..." - Che indaghino pure" "Evidentemente a qualcuno ha dato fastidio un'operazione di sistema che è stata fatta ... affaritaliani.it
Pensioni, maggioranza in tilt sulla stretta: la Lega all'attacco del Mef guidato dalla... Lega - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.