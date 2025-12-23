Amodeo Lega | Va fatta operazione verità sui conti del Comune di Termini Imerese

Amodeo della Lega richiede un'operazione verità sui conti del Comune di Termini Imerese, evidenziando come la Corte dei conti abbia riscontrato un disavanzo di oltre 10,7 milioni di euro e il mancato rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale nel triennio 2021-2023. Questa analisi è fondamentale per comprendere la reale situazione finanziaria dell’ente locale e avviare eventuali azioni correttive.

