Magalini | C’è amarezza per la retrocessione
Magalini si dice amareggiato dopo la retrocessione della sua squadra, causata da una partita lunga e combattuta di oltre due ore. La gara, combattuta e appassionante, non è stata sufficiente a salvare il team, che ha visto sfumare così la possibilità di rimanere in categoria.
Non è bastata una battaglia sportiva di ben oltre due ore, intensa e viva per continuare ad alimentare le speranze di salvezza della Yuasa Battery Grottazzolina. Da Trento arriva la notifica ufficiale che, la Yuasa è matematicamente retrocessa in A2. Eppure la squadra di coach Massimiliano Ortenzi ci ha provato in ogni modo contro i campioni d’Italia in carica con un Michieletto ai box ma con alcuni titolari solo inizialmente a riposo e poi chiamati in causa nel corso del match: è il caso di Lavia al rientro (nominato anche Mvp della gara) e dell’opposto titolare Faure. Opposto titolare che la Yuasa non ha più dopo le partenze della coppia di attaccanti di posto due ovvero Petkovic e Golzadeh che, per ragioni differenti, hanno salutato il gruppo ormai da settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’amarezza di Magalini: "Ce la siamo giocata"
Magalini si mostra amareggiato dopo la partita, commentando:
Le pagelle. Magalini sfortunato. Tatarov tutta grinta. Marchisio non c'è