volley monza confeziona la rimonta dirompente e si regala la coppa italia grottazzolina ko magalini in luce

Monza conquista la Coppa Italia grazie a una rimonta spettacolare contro Grottazzolina. In un match avvincente e combattuto, i biancorossi hanno rimontato da 2-0 a 3-2, regalando al pubblico della Opiquad Arena una vittoria memorabile. Un risultato che sottolinea la determinazione e il talento della squadra nel massimo campionato italiano di volley maschile.

Monza si è prodigata in una spettacolare rimonta di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena e ha sconfitto Grottazzolina per 3-2 (20-25; 30-32; 25-21; 25-19; 18-16) nell’anticipo dell’undicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Sotto per 0-2 contro il fanalino di coda, i brianzoli si sono rimboccate le maniche e hanno ribaltato il risultato annullando anche tre match-point non consecutivi nel decisivo tie-break. Il Vero Volley ha infilato il terzo successo consecutivo e ha blindato l’ottavo posto al termine del girone d’andata, qualificandosi così alla Coppa Italia (ai quarti di finale incrocerà i Campioni d’Inverno, ovvero una tra Perugia, Verona e Trento). Oasport.it

Pallavolo SL – Vero Volley Monza-Yuasa Battery Grottazzolina tutto in una partita: a 12 mesi di distanza - L'Opiquad Arena di Monza ospiterà domani pomeriggio l'incontro tra la Vero Volley Monza e la Yuasa Battery Grottazzolina, un match che, fino a poche settimane fa, sarebbe stato celebrato come un class ... ivolleymagazine.it

Seconda vittoria di fila per Monza che espugna Padova - La squadra di Eccheli nelle ultime giornate ha ritrovato schemi e morale. corrieredellosport.it