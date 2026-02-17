Lutto enorme in Italia | Addio Giovanna donna fenomenale

Giovanna, una giornalista stimata, è morta improvvisamente a causa di una grave malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione, dove aveva sempre cercato di portare la verità senza compromessi. La sua passione per il giornalismo si rifletteva anche nel modo in cui si impegnava a raccontare i fatti più complicati con semplicità e sincerità. La notizia si diffonde rapidamente tra colleghi e amici, tutti colpiti dalla perdita di una figura così autentica.

Il giornalismo perde la sua bussola di credibilità, quella capacità rara di raccontare i palazzi del potere senza mai smarrire il senso profondo della realtà. Giovanna Casadio, firma storica del panorama parlamentare italiano, si è spenta dopo una vita trascorsa tra analisi, retroscena e congressi, lasciando un vuoto incolmabile in quella redazione che per venticinque anni è stata la sua seconda casa. Non era solo una cronista autorevole; era, come qualcuno l’ha definita, “una gentildonna del giornalismo”. In redazione la ricordano come la “sgobbona” instancabile, la prima a cui i capi pensavano per i compiti più delicati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

