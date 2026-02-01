Lutto enorme in Italia | proprio lui L’addio addolorato dei colleghi

Il mondo del giornalismo italiano piange la perdita di Fabio Scuto, scomparso all’età di 68 anni. Per oltre trent’anni, ha raccontato le storie più difficili del paese, diventando uno dei suoi punti di riferimento. I colleghi lo ricordano come un professionista sensibile e appassionato, che metteva sempre il cuore nelle sue inchieste. La notizia ha colpito profondamente chi ha avuto il piacere di conoscerlo e seguirne il lavoro.

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di una delle sue penne più autorevoli e sensibili. All’età di 68 anni si è spento Fabio Scuto, un uomo che amava definirsi semplicemente “giornalista e viaggiatore”, ma che per oltre tre decenni è stato gli occhi e le orecchie dell’Italia in scenari complessi e tormentati. Laureato in Storia e Scienze Geografiche alla Sapienza, dopo un master alla Luiss, Scuto approdò a Largo Fochetti nel 1987. Fu lo stesso Eugenio Scalfari a intuirne lo straordinario potenziale, decidendo di puntare su di lui per potenziare il settore Esteri. Da quel momento, la sua carriera è diventata un lungo diario di bordo attraverso il Medio Oriente e il Nord Africa, territori che ha setacciato palmo a palmo, firmando reportage indimenticabili da Marocco, Algeria, Libia, Iraq e Siria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

