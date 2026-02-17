Luca Petraglia ha creato un'Arco della Pace con il braciere olimpico usando 27mila mattoncini Lego, per celebrare i Giochi di Milano-Cortina. La sua passione e pazienza si vedono nei dettagli di ogni singolo pezzo, che si incastra con precisione millimetrica. La sua opera rappresenta un omaggio alla città e alla sua storia olimpica, mentre lavora con mani ferme e testa lucida per assemblare migliaia di pezzi.

Cosa si può fare con 27mila mattoncini Lego? L’Arco della Pace con il braciere olimpico, ad esempio. È la nuova opera del 34enne milanese Luca Petraglia, che nella sua ultima costruzione celebra la Milano olimpica. L’Arco della Pace, ora in mostra negli spazi di Monte Rosa 91, è uno dei tanti monumenti che l’artista ha costruito mattoncino dopo mattoncino, dal Teatro alla Scala allo storico tram Carrelli, fino alla Basilica di San Pietro e alla Torre di Pisa. Lavori nati da pazienza, mani, testa e migliaia di incastri perfetti. Dietro ogni mattoncino c’è una storia, la sua e quella del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luca e l’arte del mattoncino. I segreti di un capolavoro. Pazienza, mani, testa migliaia di incastri perfetti

