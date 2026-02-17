L’OLIMPO LETTERARIO | International Booker Prize

Il premio International Booker Prize ha fatto notizia perché ha assegnato il suo riconoscimento a un romanzo tradotto dall’italiano, sorprendendo molti lettori italiani. La decisione deriva dall’impegno della giuria nel premiare opere che attraversano confini linguistici e culturali, portando alla ribalta autori di tutto il mondo. Per la prima volta, un autore italiano ha visto il suo lavoro premiato in questa competizione, grazie alla traduzione di una casa editrice straniera. Con questa scelta, il premio sottolinea l’importanza della traduzione nel diffondere la letteratura italiana a livello globale.

Con questo articolo inauguriamo ufficialmente " L'Olimpo Letterario ", la nuova rubrica di NerdPool dedicata ai principali premi letterari nazionali e internazionali. Dopo una guida generale ai premi per orientarsi tra regolamenti, giurie e calendari, iniziamo dal primo grande appuntamento dell'anno: l'International Booker Prize. Non è una scelta casuale. Se c'è un premio che oggi rappresenta l'idea di letteratura come dialogo tra culture, è proprio questo. Cos'è l'International Booker Prize. L'International Booker Prize è un riconoscimento annuale dedicato alla narrativa tradotta in inglese e pubblicata nel Regno Unito o in Irlanda.