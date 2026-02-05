Skippy Muore | tragicommedia sull’adolescenza candidata al Booker Prize

Daniel “Skippy” Juster muore improvvisamente durante una gara di ciambelle in una tavola calda di Dublino. La scena si svolge davanti agli occhi sconvolti del suo migliore amico, Ruprecht Van Doren, lasciando tutti senza parole. La sua morte, raccontata tra ironia e tragedia, ha già fatto parlare di sé e potrebbe essere candidata al Booker Prize.

