Skippy Muore | tragicommedia sull’adolescenza candidata al Booker Prize
Daniel “Skippy” Juster muore nelle prime pagine. Stramazza al suolo durante una gara di ciambelle in una tavola calda di Dublino, davanti agli occhi atterriti del suo migliore amico Ruprecht Van Doren. Il romanzo di Paul Murray sfida ogni convenzione narrativa dichiarando subito, fin dal titolo, l’epilogo tragico del protagonista. Eppure quelle oltre seicento pagine che seguono non sono un lento cammino verso un destino già scritto, ma un’ esplosione di vita adolescenziale in tutta la sua fragorosa, dolorosa, esilarante umanità. Pubblicato nel 2010, “Skippy Dies” (titolo originale “Skippy Dies”) ha conquistato la critica internazionale con una forza narrativa devastante. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
