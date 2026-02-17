Lo studente è aggressivo i genitori non mandano i figli a scuola | lo sciopero anti-bullo non si ferma
Lo studente ha aggredito un compagno, e i genitori hanno deciso di non mandare più i figli a scuola in segno di protesta. A Grosseto, oggi, quasi tutti gli studenti della prima media sono rimasti a casa, lasciando vuoti i corridoi e le aule.
Grosseto, 17 febbraio 2026 – Anche oggi quasi tutti gli alunni della prima media di una scuola a Grosseto sono rimasti a casa. In classe si sono presentati solo sei alunni. Il motivo? La protesta per il comportamento di un coetaneo che disturba e che soprattutto, alza le mani. La lettera dell’avvocato e la riunione. Un avvocato, ingaggiato dai genitori, ha scritto una lettera alla dirigente scolastica. Per martedì prossimo, l'attuale dirigente territoriale di Grosseto dell'Ufficio scolastico regionale, Alessandra Liberatore, ha indetto una riunione proprio per discutere di questa problematica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
