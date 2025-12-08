Rottamazione quater scadenza 9 dicembre | come pagare e che succede a chi non lo fa

Per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater, quella del 9 dicembre è una data cruciale: in tale giorno scade in fatti la possibilità di aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. La scadenza della Rottamazione quater, formalmente, era stata fissata al 30 novembre ma grazie alla tolleranza di 5 giorni che va a sommarsi al weekend e alla festività dell’Immacolata, il termine è slittato al 9 dicembre. Rottamazione quater, ultima scadenza del 2025. La scadenza del 9 dicembre interessa due categorie di contribuenti: da una parte coloro che hanno presentato domanda di adesione nel 2023 e sono chiamati a versare la decima rata del piano originario, strutturato fino a un massimo di 18 rate complessive; e dall’altra parte i contribuenti riammessi alla definizione agevolata in base alla Legge 152025 (solo per costoro la scadenza del 9 dicembre coincide con la seconda rata del piano rimodulato). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

