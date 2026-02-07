LIVE Italia-Norvegia 3-5 curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | azzurri spalle al muro

L’Italia di curling ha perso 3-5 contro la Norvegia in una partita difficile. Gli azzurri si sono trovati subito in svantaggio e non sono riusciti a recuperare nel corso dell’incontro. La squadra italiana si sente sotto pressione, ora deve vincere le prossime sfide per mantenere vive le speranze di qualificarsi alle Olimpiadi 2026. La partita è stata trasmessa in diretta e gli appassionati seguono con attenzione ogni mossa sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.28 Bocciata singola da parte di Nedregotten. Gli azzurri devono essere bravi ad evitare di dare l’angolo per la doppia bocciata. 20.27 Siii Amooos!! L’azzurro gioca sulla rossa scheggiata in precedenza, la boccia e porta la gialla sull’ultima rossa giocata. Tre gialle in casa, zero rosse. 20.26 Bocciata secca da parte di Nedregotten. Potrebbe esserci l’angolo della doppia per Mosaner. 20.25 La stone tirata da Mosaner scheggia la rossa e si ferma sulla center line oltre la T line. 20.24 Tiro impreciso di Nedregotten con la rossa che non si va a nascondere bene dietro la gialla dietro la guardia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 3-5, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri spalle al muro Approfondimenti su Italia Norvegia LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: azzurri già spalle al muro nel curling, inizia il pattinaggio artistico Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con alcune sorprese. LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, gli azzurri cercano subito il riscatto Pochi minuti prima dello start, gli azzurri di curling si preparano a scendere in pista contro la Norvegia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Norvegia Argomenti discussi: LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro match fondamentale verso la semifinale; In diretta - Milano Cortina 2026; MasterChef vola in Norvegia, ospiti Jeremy Chan e Jessica Rosval. Le anticipazioni; L'Italia ora c'è! Constantini-Mosaner impeccabili, Estonia ko 7-4. LIVE Italia-Norvegia 3-5, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri spalle al muroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.02 Imprecisione di Nedregotten che prova a fare ... oasport.it Italia-Norvegia, orario e dove vedere in tv (in chiaro) l'ultima partita delle qualificazioni ai Mondiali: le date dei playoff e i possibili avversariITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Cristante, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct. Gattuso. NORVEGIA (4-4-2): Nyland ... leggo.it MasterChef Italia su Sky e NOW, prova esterna in Norvegia. Mystery Box multiculturale Gli aspiranti chef di MasterChef Italia affrontano una Mystery Box multiculturale e una Prova in esterna in Norvegia, con ospiti d’eccezione e sfide culinarie uniche su Sky e facebook Partnership Italia-Norvegia: innovazione, sostenibilità e futuro dell'industria Oslo | 27 gennaio 2026 Sono intervenuto ieri sera alla tavola rotonda con i rappresentanti di alcuni fra i principali player industriali italiani attivi in Norvegia: Carlo Santo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.