LIVE Italia-USA 2-2 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | match molto equilibrato

L’Italia e gli Stati Uniti hanno pareggiato 2-2 nella partita di curling maschile alle Olimpiadi, un risultato che dimostra quanto siano vicini in questa fase. Durante il match, Richardson ha sbagliato un tiro importante, sbagliando una singola sul sasso italiano vicino al bottone. Seguono aggiornamenti in tempo reale sulla sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.04 Bocciata singola sul sasso italiano sul bottone da parte di Richarson. 20.03 Arman apre il gioco con una doppia bocciata sulle guardie avversarie. 20.02 Bocciata singola di Richardson che elimina la guardia azzurra appena messa. 20.01 Anche gli azzurri piazzano un punto-guardia nella parte alta della casa. 20.00 Tentativo di freeze degli USA sul sasso azzurro a punto che rimane corto e diventa una sorta di punto-guardia sulla parte alta della casa. 19.58 Guardia centrale di Oldenburg in avvio di end. Giovanella risponde con un draw al centro della casa dietro la stone appena messa dagli avversari.