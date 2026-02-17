LIVE Biathlon Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | Germania in fuga Italia lontanissima al primo cambio

La staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi è partita con la Germania in testa, una fuga che lascia le altre nazioni indietro, mentre l’Italia si trova molto lontana al primo cambio. La gara si svolge in un’atmosfera tesa, con i primi frazionisti che attraversano il km 6.2, dove la Norvegia guida davanti a Svezia e Germania. A circa 13 secondi, le squadre scandinave si contendono il secondo posto, mentre a quasi 30 secondi seguono Estonia, Cechia, Lituania, Austria, Lettonia e Polonia.

14.47: Al km 6.2 Norvegia davanti, a 13? Svezia, Germania, Finlandia, Svizzera, a 29? Estonia, Cechia, Lituania, Austria, Lettonia, Polonia. Francia a 49?, Italia a 1'08" 14.45: Dopo il secondo poligono: Norvegia davanti, a 3? Finlandia, a 9? Svezia, Germania, Svizzera, Ucraina, Polonia, 14.44: Zero di Uldal che riparte in testa, due errori di Strelow, due della Francia, una ricarica per Braunhofer 14.43: Secondo poligono 14.42: In difficoltà Braunhofer che perde quasi 30? dalla testa, mentre la Norvegia sia vicina alla Germania