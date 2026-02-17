LIVE Biathlon Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | Francia favorita azzurri in agguato

Il biathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge oggi ad Anterselva, dove la staffetta 4x7,5 km mette in palio le medaglie. La Francia si presenta come la squadra da battere, mentre gli italiani cercano di sorprendere in casa. La gara inizia tra neve fresca e tensione crescente, con i pettorali di partenza pronti e i frazionisti pronti a scattare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA ED I FRAZIONISTI Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Il penultimo atto del programma maschile del biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si consuma sulle nevi di Anterselva, teatro della staffetta 4×7,5 km che promette spettacolo e colpi di scena. La gara scatterà alle 14.30, inserendosi nel momento decisivo della rassegna a cinque cerchi: dopo le prove individuali, sarà il gioco di squadra a determinare gerarchie e medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia ha sorpreso tutti nella staffetta maschile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a una performance convincente e a un finale emozionante.

Oggi ad Anterselva va in scena la prima gara del biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026.

SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS

