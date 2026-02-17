LIVE Alle 17.15 Bastoni in conferenza | il difensore parlerà di Bodø e della simulazione
Alle 17.15, Bastoni terrà una conferenza stampa per parlare della partita contro Bodø e della simulazione durante il match con la Juve. Il difensore nerazzurro affronterà per la prima volta le polemiche emerse dopo l’episodio, che ha fatto discutere molti tifosi e analisti. Bastoni si prepara a rispondere alle domande sulla sua condotta in campo e sulle aspettative in vista della sfida di Champions League.
L'arbitro di Inter-Juve è finito nel mirino del web dopo l'espulsione a Kalulu: "ti accoltello per strada", "ti uccido" e "sappiamo dove abiti" sono solo alcune delle minacce ricevute dal direttore di gara. Parole che hanno riguardato anche moglie e figli, allarmando il 43enne romano che di professione fa l’avvocato. a Penna ha presentato una denuncia alla polizia postale di Roma che ha avviato accertamenti per stabilire le responsabilità. Sotto la lente finiranno perciò tutti i messaggi di minacce e denigratori rivolti a lui e ai suoi familiari. Intanto la Procura della Capitale è in attesa della denuncia presentata dall’arbitro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Conferenza stampa Bastoni pre Bologna Inter LIVE: le parole del difensore alla vigilia della semifinale di Supercoppa ItalianaAlla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, Bastoni si presenta in conferenza stampa con determinazione e chiarezza.
L’Inter spegne le polemiche, oggi Bastoni parlerà in conferenza stampaAlessandro Bastoni si prepara a parlare in conferenza stampa, dopo aver ricevuto numerose critiche sui social in seguito all’incidente di sabato sera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dove vivere i Giochi di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara: gli eventi dell'8 febbraio; Papa Leone, su Tv2000 la Messa per la visita pastorale alla parrocchia di Ostia; Il calendario e gli orari di Champions League; RECAP! L'Italia c'è e resta in corsa per i Playoff: Cechia ko 10-5.
Fiorentina-Genoa Primavera femminile: segui il nostro live dalle 17:00Segui con noi la diretta LIVE della partita di Primavera Femminile fra Fiorentina e Genoa. msn.com
Live alle 15 Udinese-Inter: Chivu punta su Esposito con Lautaro. Spazio a FrattesiDopo la vittoria con il Lecce l'Inter torna nuovamente in campo con l'obiettivo di mantenere invariate le distanze dalla inseguitrici. Nerazzurri di scena al Bluenergy Stadium di Udine contro la ... msn.com
L'episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juventus ha fatto tornare in tendenza il famoso gol fantasma di Sulley Muntari in Juventus-Milan del 2012 In conferenza stampa, hanno ricordato a Massimiliano Allegri - a quel tempo sulla panchina del Milan - proprio quell' facebook
BODO-INTER, la VIGILIA. BASTONI parla in CONFERENZA, si ferma ancora CALHA! Out anche FRATTESI GUARDA IL VIDEO youtube.com/watchv=JH9MMW… x.com