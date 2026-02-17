L'Italia avrà solo tre sciatrici nello slalom | perché il CIO ha respinto la richiesta della federazione

Il CIO ha respinto la richiesta della federazione italiana di aumentare il numero di sciatrici per lo slalom, lasciando così solo tre atlete in gara. La decisione ha sorpresa gli addetti ai lavori, poiché in passato l'Italia aveva sempre avuto una squadra più numerosa. La Federazione Italiana di Sci aveva presentato il ricorso per ottenere più posti, ma senza successo. Ora, le tre atlete italiane devono prepararsi con le poche risorse a disposizione, in vista della competizione olimpica.

