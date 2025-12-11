Luiss inaugura l’Anno accademico 2025-2026 al centro il futuro dell’Europa

L’Università Luiss Guido Carli apre l’Anno accademico 2025-2026 con un focus sul futuro dell’Europa, affrontando i cambiamenti internazionali e il ruolo dell’intelligenza artificiale. L’inaugurazione sottolinea l’importanza di preparare le nuove generazioni alle sfide globali, promuovendo dialogo, innovazione e competenze strategiche per il domani del continente.

Il futuro dell’ Europa, i mutamenti internazionali e l’intelligenza artificiale al centro dell’ inaugurazione dell’ Università Luiss Guido Carli. Nell’Aula Magna del Campus di Viale Pola a Roma si apre l’ Anno Accademico 2025-2026 con la tradizionale cerimonia con i vertici dell’ateneo, gli studenti e gli ospiti. Focus dell’evento l’Europa analizzata e scandagliata nelle prospettive future sotto i profili giuridico, istituzionale ed economico. Ospiti d’onore di quest’anno Giovanni Amoroso, Presidente della Corte costituzionale e Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo. “L’Europa sta attraversando una fase di trasformazione complessa e strutturale”, ha dichiarato, nella sua relazione di apertura, il Rettore Luiss, Paolo Boccardelli, “Le tensioni geopolitiche, la transizione industriale, tecnologica e sostenibile, i cambiamenti demografici e sociali stanno ridisegnando gli equilibri su cui, per decenni, si è basata la nostra stabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it