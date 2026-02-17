Gmail introduce nuove funzioni grazie all’intelligenza artificiale, che mira a rendere più facile scrivere e organizzare le email. La scelta di integrare queste tecnologie deriva dalla crescente richiesta di strumenti più intuitivi. Ora, gli utenti possono controllare meglio le loro caselle di posta, risparmiando tempo prezioso ogni giorno.

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente in Gmail con un pacchetto di nuove funzioni pensate per semplificare la gestione della posta elettronica. Non si tratta di semplici strumenti aggiuntivi, ma di un cambio di prospettiva: meno tempo speso a leggere thread infiniti, più rapidità nel trovare le informazioni davvero importanti. La funzione AI Overview consente di trasformare lunghe catene di email in sintesi chiare e immediate. Quando una conversazione si estende per decine di messaggi, il sistema è in grado di generare un riepilogo dei punti chiave: chi ha preso una decisione, quali azioni sono ancora in sospeso, quali passaggi risultano centrali. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - L’IA cambia la posta elettronica: le nuove funzioni di Gmail

